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Hansaplast Masuk GrabMart Kilat, Solusi Mudah untuk Perawatan Luka

Hansaplast Masuk GrabMart Kilat, Solusi Mudah untuk Perawatan Luka
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Kolaborasi Hansaplast dengan Grab. Foto: istimewa

jpnn.com, JAKARTA - Akses terhadap produk perawatan luka kini dibuat makin mudah. Hansaplast menggandeng Grab Indonesia melalui kolaborasi bertajuk First Aid On The Go.

Kampanye itu menghadirkan solusi perawatan luka halal yang lebih praktis, sekaligus mudah dijangkau masyarakat.

Lewat kerja sama tersebut, Hansaplast menghadirkan First Aid Kit On The Go secara eksklusif di GrabMart Kilat.

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Paket berisi perlengkapan pertolongan pertama yang telah mengantongi sertifikasi halal.

Director of Commercial Grab Indonesia Roy Nugroho mengatakan kebutuhan akan produk pertolongan pertama sering kali muncul tanpa diduga.

Oleh karena itu, kecepatan dan kemudahan akses menjadi faktor penting.

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Menurutnya, kehadiran Hansaplast di GrabMart Kilat memungkinkan konsumen memperoleh produk perawatan luka dengan lebih praktis, termasuk ketika dibutuhkan dalam situasi mendesak.

"Tak hanya menghadirkan produk, Grab dan Hansaplast juga menyasar edukasi," kata Roy dalam keterangannya, Kamis (9/7).

Akses terhadap produk perawatan luka kini dibuat makin mudah. Hansaplast menggandeng Grab Indonesia melalui kolaborasi bertajuk First Aid On The Go.

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