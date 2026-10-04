Hansaplast Perkenalkan Inovasi Serta Keunggulannya

jpnn.com, JAKARTA - Hansaplast memperkenalkan inovasi terbaru dalam perlindungan luka melalui Hansaplast Spray Plaster yang mengusung konsep The Invisible Plaster.

Inovasi tersebut diperkenalkan dalam rangkaian perayaan Watsons Anniversary melalui acara bertajuk The New Generation of Wound Care: Smarter Protection for Everyday Life di Atrium Hall Mall Kelapa Gading 3, Jakarta Utara, Sabtu (3/10).

Acara itu menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Marketing Manager Hansaplast Yosephine Carolline, dr. Kevin, perwakilan Watsons Irwan Yapari, serta Arya Mohan yang hadir sebagai Face of Hansaplast Spray Plaster.

Marketing Manager Hansaplast Yosephine Carolline mengatakan The Invisible Plaster hadir untuk menjawab kebutuhan konsumen yang menginginkan perlindungan luka yang praktis dan nyaman digunakan saat beraktivitas.

“Jadi di tahun ini kami meluncurkan namanya The Invisible Plaster. Plester yang enggak bisa kalian lihat, ibarat kata setelah semprot: see nothing, tapi tetap terproteksi,” kata Yosephine Carolline.

Menurutnya, Hansaplast Spray Plaster membentuk lapisan transparan yang tetap lentur dan fleksibel sehingga dapat mengikuti berbagai aktivitas sehari-hari.

Dari sisi medis, dr. Kevin mengatakan inovasi tersebut dapat digunakan untuk area luka yang sulit dijangkau, terutama bagian tubuh yang banyak mengalami pergerakan seperti siku dan lutut.

“Ini penting sekali dan teman-teman bisa gunakan untuk area-area luka yang sulit untuk dijangkau, seperti di siku, kemudian di lutut yang banyak sekali pergerakan sehari-hari,” ujar dr. Kevin.