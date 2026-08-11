Hansi Flick Bikin Barcelona Pinjamkan Ronald Araujo ke Liverpool

jpnn.com, JAKARTA - Liverpool mengumumkan peminjaman bek tengah Ronald Araujo dari Barcelona.

The Reds meminjam pemain asal Uruguay itu selama satu musim penuh untuk kompetisi 2026/27.

"Liverpool telah mencapai kesepakatan untuk meminjam bek Ronald Araujo dari FC Barcelona untuk musim 2026/27," tulis Liverpool dalam pernyataan resminya pada Selasa.

Sejumlah laporan menyebut Liverpool memiliki opsi untuk mempermanenkan Araujo dengan nilai 55 juta euro atau sekitar Rp1 triliun pada musim panas 2027.

Opsi tersebut dapat diaktifkan bila sang pemain tampil impresif selama membela The Reds di bawah asuhan pelatih baru, Andoni Iraola.

Araujo menyambut antusias kepindahannya ke Anfield. Pemain berusia 27 tahun tersebut akan mengenakan nomor punggung 33.

"Saya tidak sabar untuk memulai. Saya sangat, sangat bahagia. Saya sangat senang berada di klub besar ini dengan sejarah yang luar biasa," kata Araujo kepada Liverpoolfc.com.

"Saya pikir ini adalah langkah ideal bagi saya pada tahap karier saat ini. Saya merasa langkah ini memang diperlukan," katanya.