Hanta Poltracking Merekomendasikan 5 Agenda Strategis Menaikkan Approval Rating Prabowo-Gibran

jpnn.com - JAKARTA — Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda merumuskan lima arahan strategis untuk mendongkrak tingkat kepuasan publik terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hanta mengungkapkan bahwa lima agenda taktis tersebut mencakup lima bidang kerja pemerintah. Guna memastikan rapor kinerja kembali meningkat secara optimal, terdapat langkah taktis yang wajib segera dieksekusi oleh jajaran kabinet.

"Pemerintah harus segera menjalankan 5 agenda untuk mengembalikan approval rating," ujar Hanta pada rilis Survei Nasional 'Membaca Tren Kepuasan Publik Pemerintahan Prabowo-Gibran', Senin (31/8).

Arahan pertama menuntut negara untuk memprioritaskan perlindungan daya beli masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja masif dan penguatan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Selanjutnya, pemerintah juga didorong agar segera mengalibrasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) demi memastikan efektivitas manfaatnya.

Pada aspek penegakan hukum, komitmen pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu menjadi prasyarat mutlak untuk memulihkan wibawa peradilan di mata rakyat.

Selain itu, soliditas hubungan antara figur presiden dan wakil presiden juga harus dijaga ketat demi menjamin berjalannya roda pemerintahan yang stabil.

Kehadiran oposisi yang proporsional di parlemen turut menjadi elemen esensial dalam menciptakan iklim pengawasan yang sehat dan demokratis.