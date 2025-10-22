Hantam Dewa United, PSIM Gusur Persija dan Persib
Rabu, 22 Oktober 2025 – 17:31 WIB
jpnn.com - BANTUL – PSIM Yogyakarta akhirnya meraih kemenangan kandang di BRI Super League musim ini.
Tim promosi dari Liga 2 itu telah menyita perhatian setelah meramaikan persaingan papan atas.
Namun, dari tiga jatah pertandingan home sebelumnya, PSIM kalah satu kali (vs Borneo FC) dan imbang dua kali (vs Persib Bandung dan vs Arema FC).
Di pekan ke-10 inilah PSIM bisa memetik kemenangan di kandang.
Menjamu Dewa United di Stadion Sultan Agung, Bantul, Rabu (22/10) sore WIB, Laskar Mataram -julukan PSIM, menang 2-0.
Dua gol tuan rumah dicetak Nermin Haljeta pada menit ke-3 dan ke-61.
PSIM Yogyakarta akhirnya meraih kemenangan pertama di kandang sendiri. Dewa United jadi korban.
