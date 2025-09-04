menu
Hantam Prancis, Brasil Ketemu Italia di Semifinal Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025

Setter Brasil Roberta Ratzke (9) menjalankan tugas saat timnya menghadapi Prancis di perempat final Kejuaraan Voli Putri 2025. Foto: volleyballworld

jpnn.com - BANGKOK - Brasil menjumpai Italia di semifinal Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025.

Itu tercipta setelah pada perempat final di Stadion Huamark, Bangkok, Kamis (4/9) malam WIB, Brasil mengalahkan Prancis.

Brasil menang 3-0 (27-25, 33-31, 25-19).

Sebelumnya, kemarin, Italia menyingkirkan Polandia.

Brasil sempat mendapatkan perlawanan gigih dari pemain-pemain muda Prancis, tetapi selalu bisa memenangi set.

Setter Brasil Roberta Ratzke pantas mendapat ucapan selamat dari rekan-rekannya. Meski tak banyak mencetak poin, Roberta piawai mendistribusikan serangan-serangan Brasil.

Lima spiker Brasil bisa mencapai dua digit. Julia Bergmann 17 poin, Gabi Guimaraes 13 poin, Rosamaria Montibeller menyumbang 12, Diana Alecrim sepuluh poin, Julia Kudiess juga sepuluh poin.

"Pertama-tama, selamat untuk Prancis Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dalam waktu sesingkat itu, mereka menjadi tim yang luar biasa. Mereka selalu berjuang dan Anda bisa melihat kegembiraannya saat bermain," ujar Bergmann kepada VBTV.

Italia vs Brasil di semifinal Kejuaraan Voli Putri 2025. Satu lagi Jepang melawan AS atau Turkiye.

