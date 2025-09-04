Hantam Prancis, Brasil Ketemu Italia di Semifinal Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025
jpnn.com - BANGKOK - Brasil menjumpai Italia di semifinal Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025.
Itu tercipta setelah pada perempat final di Stadion Huamark, Bangkok, Kamis (4/9) malam WIB, Brasil mengalahkan Prancis.
Brasil menang 3-0 (27-25, 33-31, 25-19).
Sebelumnya, kemarin, Italia menyingkirkan Polandia.
Brasil sempat mendapatkan perlawanan gigih dari pemain-pemain muda Prancis, tetapi selalu bisa memenangi set.
Setter Brasil Roberta Ratzke pantas mendapat ucapan selamat dari rekan-rekannya. Meski tak banyak mencetak poin, Roberta piawai mendistribusikan serangan-serangan Brasil.
Lima spiker Brasil bisa mencapai dua digit. Julia Bergmann 17 poin, Gabi Guimaraes 13 poin, Rosamaria Montibeller menyumbang 12, Diana Alecrim sepuluh poin, Julia Kudiess juga sepuluh poin.
"Pertama-tama, selamat untuk Prancis Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dalam waktu sesingkat itu, mereka menjadi tim yang luar biasa. Mereka selalu berjuang dan Anda bisa melihat kegembiraannya saat bermain," ujar Bergmann kepada VBTV.
Italia vs Brasil di semifinal Kejuaraan Voli Putri 2025. Satu lagi Jepang melawan AS atau Turkiye.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ancelotti tak Sabar Jalani Laga Perdana Bersama Brasil di Stadion Maracana
- Demi Rakyat
- Pukul Polandia, Italia Tembus Semifinal Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025
- Jepang Jadi Semifinalis Pertama Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025
- Live Streaming Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025 Belanda Vs Jepang, Coba Lihat Nomor 10
- Donald Trump Tuduh Rusia, China, Korut Merencanakan Konspirasi Melawan AS