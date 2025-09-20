menu
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Hantam PSBS Biak, Dewa United Tembus Papan Atas Klasemen Super League

Hantam PSBS Biak, Dewa United Tembus Papan Atas Klasemen Super League

Hantam PSBS Biak, Dewa United Tembus Papan Atas Klasemen Super League
Gelandang Dewa United Hugo Jaja Gomes. Foto: IG dewaunitedfc

jpnn.com - SERANG – Dewa United menembus papan atas klasemen BRI Super League setelah menghantam PSBS Biak pada pekan ke-6 di Banten International Stadium, Serang, Sabtu (20/9) sore WIB.

Banten Warriors -julukan Dewa United, bermain hebat di babak pertama.

Tim asuhan Jan Olde Riekerink itu mencetak tiga gol di 45 menit pertama.

Gol pertama lahir di menit ke-28 oleh Jaja Gomes, lalu Stefano Lilipaly di emnit ke-30, dan donasi dari Alex Martins pada menit 45+1.

PSBS Biak memperkecil skor setelah Ruyery Blanco mencetak gol pada menit ke-86.

Angka di papan skor Banten International Stadium 3-1, Dewa United memetik kemenangan ketiga dari enam laga di awal musim.

