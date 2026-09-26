Hanum Mega Effect, Alpha Arbutin Ludes hingga Fuji Tidur Bersama Rp100 Juta

jpnn.com, JAKARTA - Nama selebgram Hanum Mega, kembali menjadi perhatian di media sosial setelah konten yang menampilkan produk Alpha Arbutin ramai diperbincangkan netizen. Produk tersebut disebut ludes setelah mendapatkan sorotan dari publik.

Peristiwa itu menunjukkan bagaimana konten yang dibagikan figur publik dapat memicu perhatian terhadap produk yang ditampilkan. Percakapan di media sosial kemudian berkembang seiring meningkatnya rasa penasaran netizen.

Fenomena tersebut turut memunculkan istilah “Hanum Mega Effect” di tengah pembicaraan mengenai tingginya perhatian publik terhadap produk yang berkaitan dengan kontennya.

Alpha Arbutin menjadi salah satu produk yang ikut mendapat sorotan. Produk tersebut disebut mengalami peningkatan perhatian setelah mendapatkan paparan melalui konten yang melibatkan Hanum Mega.

Dampak dari momentum tersebut tidak hanya terlihat dari percakapan di media sosial. Tingginya perhatian terhadap produk juga disebut berlanjut pada respons audiens terhadap produk yang ditampilkan dalam konten.

Momentum itu kemudian dikaitkan dengan kemunculan uang senilai Rp100 juta yang turut menjadi bagian dari konten. Nominal tersebut ditampilkan dengan pendekatan hiburan yang melibatkan figur publik Fuji.

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Salah satu adegan yang menarik perhatian memperlihatkan Fuji berada bersama uang Rp100 juta.

Konsep tersebut membuat nominal uang yang ditampilkan menjadi bagian dari visual konten yang kemudian diperbincangkan di media sosial.