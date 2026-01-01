Hanung Bramantyo Akhirnya Bisa Bawa Anak-anaknya ke Gala Premier
Hanung Bramantyo bersama produser dan pemain saat gala premier film Children of Heaven di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (18/5). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sutradara Hanung Bramantyo sangat antusias menjelang penayangan film terbarunya, Children of Heaven.

Pasalnya, dia akhirnya bisa mengajak anak-anaknya datang ke gala premier dan menyaksikan karya terbarunya tersebut.

Hanung Bramantyo mengaku selama ini kerap membuat film dengan tema dewasa, sehingga tidak memungkinkan untuk ditonton oleh anak-anak.

"Akhirnya anak-anak saya bisa ikut premiere. Bahagia sekali, setelah film-film saya isinya, kalau enggak poligami, perselingkuhan, begitu kan," kata Hanung Bramantyo di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (17/5).

Suami Zaskia Adya Mecca itu pun mengungkapkan kebahagiannya tersebut.

Hanung Bramantyo, bahkan sampai berencana untuk lebih sering membuat film anak ke depannya, agar buah hatinya bisa kembali menonton karya-karyanya di momen gala premier.

"Saya happy banget. Mungkin ke depan saya kayaknya membuat film-film yang begini saja kali ya," tutur pria berusia 50 tahun itu.

MD Pictures mengadaptasi film fenomenal karya Majid Majidi berjudul Children of Heaven.

