Hanung Bramantyo Akhirnya Bisa Bawa Anak-anaknya ke Gala Premier
jpnn.com, JAKARTA - Sutradara Hanung Bramantyo sangat antusias menjelang penayangan film terbarunya, Children of Heaven.
Pasalnya, dia akhirnya bisa mengajak anak-anaknya datang ke gala premier dan menyaksikan karya terbarunya tersebut.
Hanung Bramantyo mengaku selama ini kerap membuat film dengan tema dewasa, sehingga tidak memungkinkan untuk ditonton oleh anak-anak.
"Akhirnya anak-anak saya bisa ikut premiere. Bahagia sekali, setelah film-film saya isinya, kalau enggak poligami, perselingkuhan, begitu kan," kata Hanung Bramantyo di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (17/5).
Suami Zaskia Adya Mecca itu pun mengungkapkan kebahagiannya tersebut.
Hanung Bramantyo, bahkan sampai berencana untuk lebih sering membuat film anak ke depannya, agar buah hatinya bisa kembali menonton karya-karyanya di momen gala premier.
"Saya happy banget. Mungkin ke depan saya kayaknya membuat film-film yang begini saja kali ya," tutur pria berusia 50 tahun itu.
MD Pictures mengadaptasi film fenomenal karya Majid Majidi berjudul Children of Heaven.
Sutradara Hanung Bramantyo sangat antusias menjelang penayangan film terbarunya, Children of Heaven.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Children of Heaven, Sepasang Sepatu dan Arti Sebuah Pengorbanan
- 3 Berita Artis Terheboh: Keluarga Dhani Ogah Bertemu Maia, Ammar Zoni Ajukan Peninjauan Kembali
- Film Children Of Heaven Siap Tayang, Manoj Punjabi Ungkap Hal yang Paling Berat
- Main di Children Of Heaven, Muhadkly Acho Akhirnya Bisa Ajak Anak Nonton Film yang Dibintanginya
- Disutradarai Hanung Bramantyo, Children of Heaven Segera Tayang di Bioskop
- Film Filosofi Teras Siap Diproduksi, Sherina Munaf Ungkap Alasan Tertarik Main