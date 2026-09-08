Hanung Bramantyo Akhirnya Umumkan Pemeran Film Descendants Of The Sun

jpnn.com, JAKARTA - Produser sekaligus sutradara Hanung Bramantyo akhirnya mengumumkan proyek film terbarunya, Descendant of the Sun.

Film tersebut akan menjadi kolaborasi internasional rumah produksi Dapur Film bersama, RFA, NEWKO Global Entertainment, serta perusahaan hiburan ternama Korea Selatan, NEW, Barunson C&C, D BAY FILM FACTORY SDN. BHD, serta PH Indonesia Dwi Warna Sentosa (Tobali Film) dan Piring Langit.

Barunson E&A akan menangani penjualan film ini secara internasional, sementara Contents Panda, anak perusahaan NEW, akan menangani distribusi film di Korea Selatan.

Descendants of the Sun merupakan sebuah karya kelas dunia yang hak penayangannya telah diekspor ke 32 negara dan telah ditonton oleh penonton di sekitar 100 negara di seluruh dunia melalui platform OTT global, untuk pertama kalinya di dunia dibuat menjadi sebuah film di Indonesia.

Setelah diadaptasi oleh berbagai negara dalam format serial, untuk pertama kalinya Descendants of the Sun diadaptasi ke format film, dan akan menjadi kolaborasi internasional antara Korea Selatan dan Indonesia.

Film tersebut diadaptasi dari serial televisi Korea berjudul Descendants Of The Sun, yang diproduksi oleh NEW, disutradarai oleh Lee Eung-bok, serta ditulis oleh Kim Eun-sook dan Kim Won-suk.

Contents Panda, anak perusahaan NEW, akan menangani distribusi film Descendants of the Sun di Korea Selatan.

Film Descendants of the Sun merupakan adaptasi dari serial fenomenal Korea Selatan. Namun, alih-alih sekadar adaptasi, film ini memiliki identitas dan cerita yang berbasis pada relevansi Indonesia, yang selaras dengan kisah utama dalam serialnya.