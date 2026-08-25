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Hanung Bramantyo Berdamai dengan Oknum Militer yang Diduga Menganiaya Karyawannya

Hanung Bramantyo Berdamai dengan Oknum Militer yang Diduga Menganiaya Karyawannya
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Sutradara Hanung Bramantyo di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (27/12). Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kasus dugaan penganiayaan oleh oknum TNI yang menimpa karyawan Hanung Bramantyo, dan disaksikan oleh sang putri, Kala Madali, menemui titik terang.

Pasalnya, dugaan kasus penganiayaan itu telah diselesaikan melalui jalur mediasi resmi di pengadilan.

Hanung Bramantyo lantas mengungkapkan rasa lega dan syukurnya karena akhirnya bisa diselesaikan dengan baik melalui jalur mediasi resmi di pengadilan militer.

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"Alhamdulillah kita semuanya sudah dimediasi oleh pengadilan, secara official ya. Itu memang di pengadilan militer dan disaksikan oleh hakim."

"Intinya tidak merugikan satu sama lain sekarang, tetapi menjadi semacam ukhuwah yang baiklah," ujar Hanung Bamantyo di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, baru baru ini.

Dia menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak untuk memaafkan, tetapi proses tersebut harus berjalan sesuai aturan yang berlaku.

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"Saya paham betul bahwa ini memang secara psikologis merugikan anak saya, tetapi anak saya juga harus belajar, bagaimana memaafkan. Dan proses pemaafan itu harus dilakukan dengan cara yang legal gitu kan, dengan cara yang berprosedur," ucap Hanung Bramantyo.

"Bukan pada saat kejadian terus kemudian kita diminta untuk segera mediasi, segera minta maaf apa segala macam, bukan begitu, tetapi kita menempuh jalur hukum yang ada," sambungnya.

Kasus dugaan penganiayaan oleh oknum TNI yang menimpa karyawan Hanung Bramantyo dan disaksikan oleh sang putri, Kala Madali, menemui titik terang

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