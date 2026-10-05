Hanura Berkonsolidasi dan Memperkuat Struktur Partai di Aceh Menjelang Pemilu 2029
jpnn.com, JAKARTA - Partai Hanura terus memanaskan mesin politik dalam menghadapi Pemilu 2029.
Task Force Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hanura turun langsung ke Provinsi Aceh untuk memperkuat struktur partai sekaligus mengejar target satu kursi di Senayan.
Ketua Tim Task Force DPP Partai Hanura Patrice Rio Capella mengatakan konsolidasi di Aceh merupakan bagian dari agenda nasional untuk membenahi struktur partai menjelang Pemilu 2029.
Menurutnya, Task Force diturunkan untuk melihat langsung kondisi organisasi, sekaligus mendengarkan kesiapan pengurus di daerah.
"Aceh, menjadi provinsi ke-20 dari 38 provinsi yang akan disambangi Tim Task Force dalam rangkaian konsolidasi nasional. Bagi Hanura, ini penting. Sebab, kami mengevaluasi perjalanan partai ini dari lima tahun belakangan," ujar Rio Capella seusai memimpin Konsolidasi dan Rapat Teknis Tim Task Force dengan DPD dan DPC Hanura se-Provinsi Aceh di Banda Aceh, Rabu (30/9/2026).
Lebih lanjut, dia mengatakan, kepengurusan Hanura di Provinsi Aceh masih membutuhkan sejumlah pembenahan. Hal tersebut, lanjut dia, menjadi pekerjaan utama Hanura di tahun 2026.
Di Aceh, kata Rio, terdapat 23 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang harus diperkuat. Seluruh struktur itu ditargetkan rampung dalam waktu dekat.
"Kami menargetkan, semua selesai 100 persen pada akhir Oktober," imbuhnya.
Task Force Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hanura turun langsung ke Provinsi Aceh untuk memperkuat struktur partai sekaligus mengejar target satu kursi di Senayan.
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