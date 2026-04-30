Hanura Gelar Bimteknas di Pontianak, Potensi Ekonomi Daerah Bergerak, UMKM Terdongkrak

jpnn.com - PONTIANAK - Partai Hati Nurani Rakyat menggelar Bimbingan Teknis Nasional DPRD Partai Hanura 1-3 Mei 2026 di Kota Pontianak, Kalimantan Barat.

Ketua Organizing Committee Bimteknas DPRD Partai Hanura Ratna Ester Lumban Tobing mengatakan bahwa bimteknas ini memberikan dampak ekonomi langsung bagi daerah, terutama Kalbar.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura itu mengungkapkan kegiatan yang diikuti lebih dari 600 peserta melibatkan kerja sama dengan lima hotel di Pontianak.

Menurut dia, seluruh kamar hotel itu terisi penuh oleh legislator dari Fraksi Hanura se-Indonesia.

“Dengan kerja sama di lima hotel, tentu ada dampak ekonomi yang langsung dirasakan daerah, termasuk dari sektor pajak hotel dan aktivitas belanja para peserta,” kata Ratna dalam konferensi pers di Grand Mahkota Hotel Pontianak, Kalbar, Kamis (30/4).

Selain sektor perhotelan, bimteknas juga turut menggerakkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal. Sebanyak hampir 30 UMKM binaan Hanura di Kalbar dijadwalkan hadir dengan berbagai produk unggulannya.

“Ada sekitar 20 hingga hampir 30 UMKM binaan Hanura di Kalbar yang akan tampil. Produk mereka beragam, mulai dari fesyen hingga makanan khas daerah,” ungkapnya.

Ratna menilai perputaran ekonomi dari kehadiran ratusan peserta memberikan kontribusi signifikan, termasuk pada sektor transportasi udara.