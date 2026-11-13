Hanura Papua Tengah Optimistis Rebut Kursi DPR

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura terus mematangkan mesin politik untuk menyongsong Pemilu 2029.

Langkah strategis itu diwujudkan lewat konsolidasi nasional di Provinsi Papua Tengah, Kota Nabire, Kamis (12/11/2026) malam.

Ketua Tim Task Force DPP Hanura Patrice Rio Capella menyatakan Kota Nabire, Papua Tengah menjadi provinsi ke-30 yang dikunjungi Tim Task Force DPP Hanura, dalam rangkaian kinsolidasi nasional.

Dia menegaskan partainya tak ingin menjadi penonton dalam kontestasi politik nasional 2029.

Rio menjelaskan kunjungan itu bertujuan untuk menyusun langkah konsolidasi secara menyeluruh agar partai siap menghadapi verifikasi partai politik peserta Pemilu 2029.

Konsolidasi tersebut melibatkan jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Papua Tengah.

"Task Force melakukan konsolidasi terus-menerus di 38 provinsi di Indonesia. Kami ingin, partai mempersiapkan diri secara matang dan lebih awal, dalam menghadapi Pemilu mendatang," ujar Rio di Nabire, Papua Tengah, Kamis (12/11/2026) malam.

Dia menambahkan Provinsi Papua Tengah merupakan salah satu basis penting bagi Hanura.