Hanura Punya Logo Baru, Bakal Segera Diluncurkan

Hanura Punya Logo Baru, Bakal Segera Diluncurkan
Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) Bersama Dengar pengurus. FOTO: Dok Hanura

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) mengaku punya logo dan mars baru partainya, panita telah menyeleksi dan akan segera meluncurkannya ini.

Hal ini OSO katakan saat meresmikan kantor baru DPP Hanura di Jalan Proklamasi Nomor 81, Jakarta Pusat. Peresmian ini sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-19 Hanura.

"Ini juga jadi semangat baru untuk kita," ujar OSO, Kamis (8/1).

OSO juga meminta kader Hanura memegang teguh tagline partai, yakni Daerah Berjaya, Indonesia Sejahtera.

"Karena tak ada Indonesia makmur, jika daerah belum makmur," pesannya.

Secara khusus, dia juga mengimbau kader Partai Hanura membantu korban bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera.

Pihaknya sudah memerintahkan seluruh DPD, utamanya DPD terdampak.

Namun, dia mewanti-wanti para kader tidak sekali-kali mencari popularitas dari gerakan kepedulian Hanura.

