Hanura Siapkan Strategi Modern Berbasis Ilmu Pengetahuan Hadapi Pemilu 2029
jpnn.com - JAKARTA - Partai Hanura terus bersiap dan memperkuat daya saing menghadapi Pemilu 2029. Strategi politik modern berbasis ilmu pengetahuan, survei, dan konsultan, disiapkan partai untuk memperkuat daya saing sekaligus menghadapi kontestasi politik mendatang.
Ketua Tim Task Force DPP Partai Hanura Patrice Rio Capella mengatakan penerapan pendekatan modern dalam pengelolaan organisasi dan penyusunan strategi elektoral dilakukan agar setiap langkah politik didasarkan pada perhitungan yang terukur.
“Hanura hari ini mengelola partai dengan cara-cara modern dengan memakai ilmu pengetahuan. Jadi, tidak sekadar rasa-rasa, mungkin-mungkin, itu tidak dipakai lagi. Hari ini berdasarkan ilmu pengetahuan,” kata Rio dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (25/10).
Rio menyampaikan itu sesuai Tim Task Force DPP Partai Hanura melakukan konsolidasi pengurus DPD, DPC, dan anggota DPRD dari Partai Hanura se-Sulawesi Barat di Mamuju, Sabtu (24/10).
Rio menambahkan bahwa pendekatan itu diperlukan agar partai dapat memetakan potensi perolehan suara dan menentukan strategi yang tepat di setiap daerah pemilihan (dapil).
Menurut dia, Hanura akan melakukan survei di sejumlah dapil, termasuk di Sulbar, untuk mengetahui kondisi politik dan peluang partai dalam menghadapi kontestasi mendatang.
“Kami harus tahu bahwa apa yang harus kami lakukan, dan apa hasil pengelolaan yang akan datang pun, Hanura harus tahu gambaran itu. Itu yang akan kami lakukan nanti," ujarnya.
Lebih lanjut Rio menjelaskan Tim Task Force DPP Partai Hanura telah mengunjungi 26 provinsi dalam rangka memperkuat konsolidasi organisasi dan mempersiapkan mesin politik hingga tingkat daerah.
Partai Hanura menyiapkan strategi modern dengan ilmu pengetahuan untuk menghadapi Pemilu 2029.
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