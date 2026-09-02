Hanura Targetkan Struktur PAC Rampung Sebelum Akhir Oktober 2026

jpnn.com, JAKARTA - Tim Task Force Dewan Pimpinan Pusat (DPP) DPP Partai Hanura terus berkeliling untuk menggelar konsolidasi dan menyolidkan pasukan.

Mereka menargetkan, struktur Pimpinan Anak Cabang (PAC) di 7.285 kecamatan di Indonesia, rampung sebelum akhir Oktober 2026.

Ketua Tim Task Force DPP Hanura Patrice Rio Capella mengatakan pihaknya mengawali konsolidasi dari Provinsi Banten pada 8 Agustus 2026, dan menjadikan Provinsi Bali sebagai lokasi ke-11 rangkaian kegiatan tersebut.

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Selama berkeliling, ungkap dia, Tim Task Force melihat adanya perubahan aura dan optimisme yang terpancar dari wajah para kader.

"Bali cukup mantap. Kepengurusan hampir 100 persen. Dari Bali, kami ke akan Jambi, masih ada 27 provinsi lagi. Aura kader positif menatap kemenangan di Pemilu 2029," ujar Rio saat menggelar konsolidasi dan rapat teknis Tim Task Force dengan DPD dan DPC Hanura se-Provinsi Bali di Denpasar, Rabu (2/9/2026).

Lebih lanjut, dia menguraikan target Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hanura dari rangkaian kegiatan yang dilakukan Tim Task Force.

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Menurutnya, DPP menargetkan struktur PAC di 7.285 kecamatan rampung sebelum akhir Oktober 2026 dan konsolidasi akan dilanjutkan di tingkat Pimpinan Ranting (desa dan kelurahan), serta Pimpinan Anak Ranting (RT/RW).

"Setelah keliling ke sejumlah provinsi, kami melihat Hanura sudah on the track. Partai ini tengah menata masa depannya. Hanura punya kompas yang jelas dan terukur, serta time line menuju kemenangan Pemilu 2029," tuturnya.