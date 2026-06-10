Hanwha Life dan Save the Children Luncurkan Future Plus Indonesia

jpnn.com, BANDUNG - Hanwha Life bersama Save the Children Indonesia hari ini meluncurkan 'Future Plus Indonesia: Youth Financial Literacy Program' (Program Literasi Keuangan Remaja) di SBM ITB, Bandung.

Inisiatif percontohan selama satu tahun ini dirancang secara khusus untuk menjawab kebutuhan mendesak akan peningkatan edukasi keuangan di kalangan generasi muda Indonesia, khususnya di Jawa Barat, sebuah wilayah yang saat ini menghadapi tantangan signifikan akibat tingginya tingkat judi online dan pinjaman digital ilegal.

Meskipun tingkat inklusi keuangan di kalangan remaja Indonesia telah mencapai 57,9%, namun tingkat literasinya ternyata masih rendah, yaitu sebesar 51,7%. Kesenjangan ini menunjukkan meskipun sudah banyak generasi muda yang menggunakan layanan keuangan, mereka sering kali kurang memiliki pengetahuan yang memadai untuk memanfaatkannya secara aman dan bertanggung jawab.

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Untuk mengatasi risiko-risiko tersebut, program ini mendukung visi pemerintah dengan mentransformasikan konten literasi keuangan ke dalam modul pembelajaran digital interaktif (gamified) yang disesuaikan dengan gaya belajar remaja.

Dengan menyampaikan kurikulum ini di sekolah-sekolah melalui fasilitator sebaya yang terlatih dan para penggerak remaja (youth champions), program ini akan memberdayakan generasi penerus untuk mengarungi lanskap keuangan yang kompleks dengan keterampilan dan ketahanan yang diperlukan.

Program Future Plus Indonesia berfokus pada remaja usia 15 hingga 18 tahun guna mengurangi kerentanan finansial dan membangun ketahanan ekonomi jangka panjang.

Dengan mengintegrasikan ekosistem kolaboratif yang melibatkan 600 remaja dari enam Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 50 mentor mahasiswa dari SBM ITB, dan Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH) sebagai mitra industri strategis, serta para pemangku kepentingan utama termasuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), program ini bertujuan untuk mencetak 60 siswa SMK menjadi “Financial Champions” yang akan memimpin upaya literasi antarsebaya (peer-to-peer).

“Literasi keuangan bukan sekadar keterampilan teknis, ini adalah mekanisme perlindungan yang krusial bagi remaja di tengah ekonomi digital yang kian kompleks. Melalui kemitraan dengan Hanwha Life ini, kami tidak hanya membagikan pengetahuan keuangan yang esensial, mulai dari penyusunan anggaran hingga praktik digital yang aman, tetapi juga membangun ketahanan yang diperlukan bagi generasi muda untuk menghadapi risiko dan mengamankan masa depan yang stabil bagi diri mereka sendiri serta komunitas mereka,” kata Senior Manager Inclusive Youth Empowerment and Urban Programming di Save the Children Indonesia Evie Woro Yulianti.