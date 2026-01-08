Hanwha Life Panen Penghargaan Digital, Premi Tumbuh 2 Digit
jpnn.com, JAKARTA - Hanwha Life Indonesia, perusahaan asuransi jiwa yang telah 12 tahun berkiprah di tanah air, terus menunjukkan pertumbuhan agresif lewat inovasi berkelanjutan.
Awal Desember 2025 menjadi momentum penting bagi Hanwha Life setelah meraih Top Digital Implementation 2025 Level Stars 5 dan Golden Trophy dalam ajang Top Digital Awards 2025.
Tak hanya itu, perusahaan juga menyabet Digital Brand Awards 2025 dari Infobank pada Maret lalu, menegaskan konsistensi strategi digital yang dijalankan.
CEO Hanwha Life Indonesia, Steven Namkoong, menegaskan komitmen perusahaan dalam memperkuat layanan berbasis teknologi sekaligus keamanan data.
“Kami terus mengakselerasi pengembangan sistem digital dengan fokus pada perlindungan data nasabah dan penguatan IT security,” ujar Steven dalam keterangannya, Kamis (8/1).
Sepanjang 2025, Hanwha Life memperkaya ekosistem digital melalui platform MyVitamine.co.id, mulai dari peningkatan fitur kanal penjualan hingga peluncuran produk asuransi digital yang menyasar Milenial dan Gen Z, seperti Hanwha Bucket List Plan dan Hanwha Secure Guard.
Terbaru, Hanwha Life meluncurkan Hanwha Critical Care pada 11 Desember 2025.
Produk proteksi penyakit kritis itu menawarkan premi terjangkau mulai Rp100 ribu per tahun, manfaat meninggal dunia hingga Rp25 juta, serta fleksibilitas uang pertanggungan sampai Rp300 juta—seluruhnya dapat dibeli secara online.
