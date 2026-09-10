Hanya 9 Bulan, Alva Distribusikan 20.000 Unit Motor Listrik

jpnn.com, JAKARTA - Perkembangan industri kendaraan listrik khususnya roda dua pelan-pelan menunjukkan tren positif.

Hal itu dilihat dari pabrikan sepeda motor listrik, Alva yang sukses mendistribusikan unit ke-20.000.

Pencapaian luar biasa itu dicapai hanya sembilan bulan setelah 10.000 unit pada Desember 2025.

Pertumbuhan pengguna yang meningkat dua kali lipat atau sebesar 100% tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang mengandalkan Alva untuk kebutuhan mobilitas sehari-hari.

Hingga Juni 2026, akumulasi armada motor listrik itu mampu menempuh lebih dari 78 juta kilometer.

Ini merupakan bukti nyata bahwa motor listrik benar-benar dipakai untuk mobilitas harian, bukan hanya dimiliki.

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Chief Executive Officer ALVA Purbaja Pantja mengatakan pencapaian 20.000 unit ini bukan sekadar milestone produksi, melainkan bukti Alva telah teruji serta digunakan secara nyata untuk perjalanan yang jaraknya jauh lebih panjang dibandingkan beberapa tahun lalu.

"Seiring meningkatnya edukasi dan pemahaman masyarakat terhadap manfaat kendaraan listrik, semakin banyak pengguna yang menjadikan ALVA sebagai kendaraan utama untuk aktivitas sehari-hari,” katanya.