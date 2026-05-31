Hanya Hari Ini, Pakai QRIS untuk Naik Suroboyo Bus & Parkir Cuma Bayar Rp 733

Pemkot Surabaya melalui Ayo Nggawe QRIS menggelar promo pembayaran Rp 733 untuk pengguna Suroboyo Bus dan Wirawiri Suroboyo, serta parkiran yang dikelola pemerintah. Promo yang berlaku khusus pada 31 Mei 2026 itu merupakan bagian dari perayaan hari ulang tahun ke-733 Kota Surabaya. Foto: Dishub Kota Surabaya

jpnn.com, SURABAYA - Kabar gembira bagi masyarakat yang hendak melakukan perjalanan menggunakan Suroboyo Bus dan Wirawiri Suroboyo. Tepat pada hari ini (31/5/2026), pengguna transportasi umum di Kota Surabaya hanya perlu membayar Rp 733.

Program itu menjadi bagian dari Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS). Pada momen ulang tahun ke-733 ibu kota Provinsi Jawa Timur itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berupaya memperluas transaksi nontunai di ruang publik lewat program bernama Ayo Nggawe QRIS.

Program itu juga berlaku untuk layanan parkir tepi jalan umum (TJU) yang resmi dikelola pemerintah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishub Kota Surabaya Trio Wahyu Bowo mengatakan program itu merupakan langkah untuk menghadirkan layanan transportasi dan parkir yang lebih modern, praktis, dan terintegrasi dengan sistem pembayaran digital.

“Momentum Hari Jadi Kota Surabaya ke-733 kami manfaatkan untuk mengajak masyarakat semakin terbiasa menggunakan transaksi nontunai melalui QRIS. Selain lebih praktis dan cepat, sistem ini juga mendukung tata kelola layanan publik yang lebih modern dan transparan,” katanya, Sabtu  (30/5).

Trio menuturkan HJKS ke-733 bukan sekadar perayaan hari lahir Kota Surabaya, melainkan juga menjadi momentum percepatan transformasi digital di tengah masyarakat.

“Melalui program Bayar Cuma Rp 733 untuk layanan Suroboyo Bus, Wirawiri Suroboyo, hingga puluhan titik parkir resmi, pemerintah ingin menghadirkan stimulus sekaligus edukasi tentang kemudahan transaksi digital menggunakan QRIS,” ujarnya.

Lebih lanjut Tro mengatakan tarif khusus itu hanya berlaku pada 31 Mei 2026 dengan pembayaran menggunakan QRIS di layanan yang telah ditentukan.

