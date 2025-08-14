Hanya Namamu Dalam Doaku, Segera Menghangatkan Hati

jpnn.com, JAKARTA - Film drama keluarga Hanya Namamu Dalam Doaku akan segera tayang di bioskop Indonesia.

Karya produksi Sinemaku Pictures itu siap menjadi pelukan hangat bagi para penonton.

Melalui kisah keluarga Arga (Vino G. Bastian) dan Hanggini (Nirina Zubir) dengan anak semata wayang, Nala (Anantya Kirana), ketiganya menjalani kehidupan dengan penuh harmonis.

Namun, kisah manis kehidupan keluarga kecil tersebut berangsur sirna, saat sebuah kejadian menghampiri Arga, yang harus menyimpan rapat rahasia agar tidak melukai istri dan anaknya.

Penonton diajak menyelami perjalanan emosi yang terdalam sekaligus sunyi dari sudut pandang seorang ayah yang menjadi tulang punggung keluarga, ibu yang harus menuntun arah setelah suaminya memutuskan pergi, dan sepotong kisah anak tunggal remaja yang paling terdampak dari kemelut kedua orang tua.

Vino G Bastian dan Nirina Zubir sebagai pasangan suami istri dan menjadi orangtua dari anak tunggal berhasil menampilkan dinamika pemeranan yang luas.

Perubahan emosi dari yang subtil hingga ekstrem mampu ditampilkan dengan maksimal sehingga berhasil mengaduk perasaan penonton.

Sementara itu, penampilan Anantya Kirana juga sukses mengimbangi dinamika Vino G Bastian dan Nirina Zubir. Menjadikan peran Nala di film ini sebagai level baru bagi pemeranan Anantya.