Hanya Pengondisian Luar Biasa yang Bisa Menyelamatkan Partai Gurem
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut partai nonparlemen sudah pasti tidak akan mampu menembus Senayan andai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) tujuh persen diberlakukan.
"Tidak akan ada Parpol nonparlemen yang bisa menembus tujuh persen," ujarnya saat dihubungi, Jumat (27/2).
Menurut dia, hanya pengondisian politik secara ugal-ugalan yang bisa membuat partai nonparlemen mampu lolos ke Senayan andai PT tujuh persen diberlakukan.
Sebab, kata Dedi, partai seperti PSI saja yang didukung kekuasaan masih tak bisa lolos ke parlemen ketika PT pada Pemilu 2024 sebesar empat persen.
"Ya, kecuali pengondisian yang luar biasa, PSI saja yang mendapat dukungan kekuasaan di 2024 tidak berhasil melewati empat persen, dalam kurun satu periode mampu meningkat hingga tujuh persen rasanya sangat sulit," ujar dia.
Diketahui, usul PT tujuh persen disampaikan oleh NasDem demi menyederhanakan partai di parlemen.
Menurut Dedi, NasDem cukup berani ketika menggulirkan PT menjadi tujuh persen atau meningkat daripada Pemilu 2024 yang sebesar empat persen.
"Langkah Nasdem cukup berani dan optimis," kata dia.
Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah menilai pengkondisian sedemikian rupa yang bikin partai nonparlemen menembus Senayan ketika PT tujuh persen diterapkan.
