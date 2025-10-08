Hanya Rp 60 Ribu Bisa Makan Sepuasnya di Hotel Berbintang
jpnn.com, PALEMBANG - Batiqa Hotel Palembang kembali menghadirkan promo makan sepuasanya yang memanjakan lidah.
Hanya dengan Rp 69.999 nett, para tamu sudah bisa makan sepuasnya (all you can eat) mulai dari aneka sate, soto, nasi goreng khas daerah, hingga jajanan pasar yang menggugah selera dan disuguhkan dengan live music yang siap menemani akhir pekan.
Promo ini hadir setiap malam Sabtu pukul 19.00 hingga 21.00, di area Play9round Cafe.
Bobby Andrean, selaku Restaurant dan Banquet Manager BATIQA Hotel Palembang menyampaikan bahwa melalui Warung Pojok Nusantara dihadirkan untuuk mengangkat kembali kekayaan kuliner Indonesia dalam suasana yang akrab dan hangat, tanpa harus merogoh kocek dalam.
"Ini juga menjadi cara kami memperkenalkan ragam cita rasa Nusantara kepada tamu hotel maupun masyarakat Palembang," sampai Bobby, Rabu (8/10).
Bagi yang ingin melakukan reservasi bisa melalui website di www.batiqa.com, atau hubungi kami via WhatsApp di 0822 6840 8800 dan DM Instagram@batiqahotelpalembang. (mcr35/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Cuci Hati
