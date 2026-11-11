Hanya Satu Anak Buah Zulhas di Senayan Usulkan HMP Pemakzulan Gibran

jpnn.com - JAKARTA - Hanya satu anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang ikut mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wapres RI Gibran Rakabuming Raka.

Hal tersebut terkuak saat rapat di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11) saat pimpinan dewan menerima surat pengusulan HMP dari anggota parlemen.

Sarifuddin Sudding menjadi satu-satunya anggota Fraksi PAN yang hadir dalam rapat dan mengusulkan HMP.

Sudding mengaku mengusulkan HMP untuk pemakzulan Gibran setelah muncul pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menganulir surat keterangan (suket) terkait pendidikan Gibran.

"Amar putusan MA tersebut telah dinyatakan (suket) tidak sah dan batal demi hukum," kata Sudding dalam rapat, Rabu.

Sudding menilai putusan MA dan pertimbangan MK hanya bisa dijawab Gibran dengan pengunduran diri sebagai Wapres RI atau pemberhentian melalui DPR.

Dia mengatakan opsi pemberhentian melalui DPR bisa dilakukan jika parlemen menggunakan HMP serta hak angket dan interpelasi.

"Maka, saya sebagai anggota DPR dari Fraksi PAN mengusulkan dan Hak Menyatakan Pendapat terkait saudara Gibran Rakabuming Raka yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai Wapres RI," lanjutnya.