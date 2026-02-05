Hanyut Gegara Dapur Ambles, Warga Kutawaringin Ditemukan di Cihampelas KBB

jpnn.com, BANDUNG - Petugas rescue menemukan Enok (43 tahun), warga Kutawaringin, yang hanyut di Sungai Cijagra, setelah lantai dapur di rumahnya ambles.

Enok ditemukan di Jembatan BBS, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat pada Kamis (5/2/2026) sekitar pukul 09.50 WIB.

Adapun dia hanyut di Kampung Cijagra RT 02 RW 01, Desa Cilame, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, pada Senin (2/2).

"Korban barusan ditemukan. Saya masih menuju ke lokasi," kata Kepala BPBD Kabupaten Bandung Wahyudin saat dihubungi.

Wahyudin menuturkan, korban ditemukan cukup jauh dari titik awal kejadian.

"Cukup jauh, posisinya di Cilame, Kutawaringin. Ketemunya di Jembatan BBS arah Cihampelas," tuturnya.

Wahyudin mengungkapkan arus sungai Cijagra yang cukup deras membuat petugas kesulitan dalam mengevakuasi korban.

Itu juga yang memicu korban terbawa sejauh 12 kilometer hingga ke Cihampelas KBB.