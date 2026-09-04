Hapelnas 2026, TASPEN: Senyum Pelanggan Cerminan Komitmen Kami

jpnn.com, JAKARTA - PT TASPEN (Persero) merayakan Hari Pelanggan Nasional 2026 secara serentak di 57 Kantor Cabang TASPEN pada Jumat (4/9), melalui berbagai aktivitas yang mendekatkan layanan dengan peserta.

Mengusung tema “Melayani Sepenuh Hati: Senyum Pelanggan, Senyum Kami Juga”, rangkaian kegiatan itu menjadi wujud komitmen TASPEN untuk menghadirkan layanan yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan peserta.

Peringatan Hapelnas 2026 itu diperkuat melalui kunjungan jajaran Direksi ke 6 Kantor Cabang serta kediaman peserta pensiun untuk menyapa langsung para peserta TASPEN.

Corporate Secretary TASPEN, Henra menjelaskan pihaknya ingin memastikan setiap layanan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan peserta, menghadirkan rasa nyaman, kepedulian, dan pengalaman yang positif.

"Bagi kami, senyum pelanggan merupakan cerminan dari komitmen kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik,” ungkap Henra.

Salah satu peserta pensiun yang dikunjungi, Mudas, seorang pensiun guru SD berusia 75 tahun, menyampaikan apresiasinya atas perhatian dan pelayanan yang diberikan TASPEN.

Dia menilai kunjungan langsung ke kediamannya menjadi bentuk kepedulian TASPEN yang memberikan pengalaman positif dan berkesan bagi peserta.

“Saya senang sekali bisa dikunjungi langsung oleh TASPEN. Selama ini pelayanan TASPEN juga mudah dan banyak membantu. Setiap bulan saya lakukan autentikasi sekarang cukup selfie melalui aplikasi Andal by Taspen, lebih mudah dan tidak perlu repot datang ke kantor. Manfaat pensiun saya juga diterima setiap bulan tepat waktu. Terima kasih TASPEN atas pelayanan dan perhatiannya kepada kami para pensiunan” ujar Mudas.