menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Hapimart Hadir di TM Seasons City: Ekspansi Strategis, Menjawab Gaya Hidup Dinamis

Hapimart Hadir di TM Seasons City: Ekspansi Strategis, Menjawab Gaya Hidup Dinamis

Hapimart Hadir di TM Seasons City: Ekspansi Strategis, Menjawab Gaya Hidup Dinamis
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pembukaan gerai Hapimart di TM Season City, Jakarta Barat. Foto: Tim Season City.

jpnn.com - JAKARTA - Gerai Hapimart hadir di TM Seasons City, Jakarta Barat. Hapimart hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekitar yang kian dinamis.

Langkah ekspansi itu sangat strategis mengingat fungsi mal yang saat ini terus mengalami perkembangan. Oleh karena itu, kehadiran ritel belanja tersebut dapat menghadirkan pengalaman baru.

Chairman Hapimart Indonesia Wang melihat potensi besar dari lokasi kawasan Seasons City, yang memiliki karakteristik.

Baca Juga:

Kepadatan penduduk di sekitar area tersebut menjadikan mal sebagai destinasi utama masyarakat untuk menghabiskan waktu atau hangout.

Wang akan mendorong minat pengunjung dengan menghadirkan promo, event, yang bisa men-support kedatangan konsumen ke mal.

"Season City makin malam, makin ramai," kata Wang di kawasan Jakarta Barat, baru-baru ini.

Baca Juga:

Gerai baru ini dibuka sekaligus di dua lantai, yakni UG dan 1. Hal tersebut untuk memaksimalkan kenyamanan pengunjung saat berbelanja.

Pembukaan ini menghadirkan pengalaman berbelanja yang lebih lengkap dan modern.

Ekspansi strategis, gerai Hapimart resmi hadir di TM Seasons City untuk menjawab gaya hidup dinamis.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI