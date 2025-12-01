Hapimart Hadir di TM Seasons City: Ekspansi Strategis, Menjawab Gaya Hidup Dinamis
jpnn.com - JAKARTA - Gerai Hapimart hadir di TM Seasons City, Jakarta Barat. Hapimart hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekitar yang kian dinamis.
Langkah ekspansi itu sangat strategis mengingat fungsi mal yang saat ini terus mengalami perkembangan. Oleh karena itu, kehadiran ritel belanja tersebut dapat menghadirkan pengalaman baru.
Chairman Hapimart Indonesia Wang melihat potensi besar dari lokasi kawasan Seasons City, yang memiliki karakteristik.
Kepadatan penduduk di sekitar area tersebut menjadikan mal sebagai destinasi utama masyarakat untuk menghabiskan waktu atau hangout.
Wang akan mendorong minat pengunjung dengan menghadirkan promo, event, yang bisa men-support kedatangan konsumen ke mal.
"Season City makin malam, makin ramai," kata Wang di kawasan Jakarta Barat, baru-baru ini.
Gerai baru ini dibuka sekaligus di dua lantai, yakni UG dan 1. Hal tersebut untuk memaksimalkan kenyamanan pengunjung saat berbelanja.
Pembukaan ini menghadirkan pengalaman berbelanja yang lebih lengkap dan modern.
Ekspansi strategis, gerai Hapimart resmi hadir di TM Seasons City untuk menjawab gaya hidup dinamis.
