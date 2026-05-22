menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » Happy Asmara dan Pikachu Satukan Dangdut dengan Dunia Pokemon

Happy Asmara dan Pikachu Satukan Dangdut dengan Dunia Pokemon

Happy Asmara dan Pikachu Satukan Dangdut dengan Dunia Pokemon
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Happy Asmara menghadirkan single baru berjudul Kopi Dangdut berkolaborasi dengan Pikachu. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Happy Asmara berkolaborasi dengan karakter Pokemon Pikachu dalam proyek musik terbaru bertajuk Kopi Dangdut ver. Goyang Hepika.

Video musik lagu tersebut dapat disaksikan melalui kanal YouTube resmi Happy Asmara.

Kolaborasi ini menjadi langkah perdana Pokémon menghadirkan konsep hiburan berbasis musik dangdut di Indonesia.

Baca Juga:

Genre musik yang identik dengan masyarakat Tanah Air itu dipilih karena dinilai mampu menjangkau berbagai kalangan dan usia.

Lagu Kopi Dangdut yang dipopulerkan lintas generasi kembali dihadirkan dengan aransemen baru oleh Tyo Adrian. Versi terbaru tersebut memadukan nuansa dangdut klasik dengan sentuhan modern.

Melalui konsep baru itu, lagu legendaris ciptaan Fahmi Shahab tersebut diharapkan tetap menghadirkan unsur nostalgia sekaligus lebih dekat dengan generasi muda.

Baca Juga:

Dalam video musiknya, Happy Asmara tampil bersama Pikachu dan sejumlah karakter lain dengan konsep tarian ceria bertajuk “Goyang Hepika”. Nama Hepika sendiri merupakan gabungan dari kata “Happy” dan “Pika”.

Tak hanya video musik, kampanye “Goyang Hepika” juga akan diperluas melalui media sosial. Tutorial gerakan tari tersebut dibagikan melalui TikTok Happy Asmara.

Happy Asmara dan Pikachu berkolaborasi lewat video musik “Kopi Dangdut ver. Goyang Hepika”.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI