Happy Facial Room Impian Ayu Dewi Akhirnya Terwujud

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ayu Dewi ternyata memiliki impian mempunyai satu ruangan khusus untuk facial di rumahnya.

Bukan karena ingin terlihat mewah, tetapi karena facial telah menjadi ritual yang hampir tidak pernah Ia lewatkan untuk menikmati me time di tengah kesibukannya.

Awalnya, keinginan itu hanya menjadi obrolan ringan bersama sang suami, Regi Datau. Namun siapa sangka, candaan tersebut benar-benar diwujudkan.

Menjelang rangkaian kampanye Happy Smooth Skin, Regi memberikan persetujuannya untuk membangun Happy Facial Room di dalam rumah mereka, sebuah ruang yang didedikasikan untuk rutinitas self-care Ayu Dewi.

“Justru pengin punya ruang facial sendiri, supaya kulit sehat terus dan bisa tambah bikin happy always,” ujar Ayu.

Untuk mewujudkan ruang impian tersebut, Ayu dan ZAP Premiere menggandeng Lifetime Design, studio desain interior yang sebelumnya menjadi sorotan publik lewat proyek The House Within, instalasi rumah Arief Muhammad di tengah atrium Senayan City yang viral karena berhasil membangun sebuah rumah lengkap di dalam mal hanya dalam waktu lima hari.

“Yang ingin kami hadirkan bukan sekadar ruang treatment, tetapi keseluruhan pengalaman facial yang selama ini menjadi favorit Ayu. Happy Facial Room adalah interpretasi dari bagaimana pengalaman di ZAP Premiere bisa diterjemahkan menjadi ruang yang terasa lebih personal. Harapannya, setiap kali Ayu masuk ke ruangan ini, dia tetap merasakan kenyamanan yang sama seperti saat menjalani treatment di ZAP Premiere,” kata Yulian Head of Business Development.

Tidak hanya menjadi tempat treatment, Happy Facial Room juga akan menjadi lokasi berlangsungnya podcast bersama Ayu Dewi dan para bintang tamu inspiratif yang mengangkat pentingnya meluangkan waktu untuk diri sendiri.