Happy TRING!Versary: Pegadaian Berkomitmen Beri Kemudahan Solusi Finansial & Emas Terintegrasi

jpnn.com, JAKARTA - Aplikasi TRING! by Pegadaian hadir untuk memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat dalam mengakses berbagai kebutuhan terkait investasi emas dan layanan keuangan terpadu.

Mengusung semangat “Tenang Saja”, TRING! berkomitmen memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa setiap perjalanan finansial, mulai dari memenuhi kebutuhan harian, mengembangkan usaha, memiliki dan berinvestasi emas, hingga merencanakan masa depan dapat dijalani dengan praktis, nyaman, mudah dan aman.

Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Damar Latri Setiawan mengungkapkan TRING! merupakan wujud nyata transformasi digital Pegadaian dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang serba cepat dan terintegrasi.

“Melalui Tring!, kami ingin memberikan pengalaman yang lebih cepat, mudah, aman dan nyaman bagi nasabah dalam mengakses berbagai solusi keuangan di Pegadaian," ujar Damar.

"Semangat ‘Tenang Saja’ merupakan bentuk pesan yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat bahwa ketika ada kebutuhan, ketika ingin memiliki emas, atau ketika ingin merencanakan masa depan, masyarakat punya berbagai pilihan solusi yang dapat diakses dalam genggaman, melalui aplikasi Tring!,” imbuh Damar.

Perjalanan digitalisasi Pegadaian diawali dengan peluncuran Pegadaian Digital dan Pegadaian Digital Syariah mulai dari 2017, yang kemudian terus diperluas dan dikembangkan secara konsisten.

Langkah besar konsolidasi dilakukan pada tahun 2025 dengan mengintegrasikan seluruh ekosistem layanan tersebut ke dalam satu platform, TRING!.

Hingga satu tahun perjalanannya, TRING! mencatatkan performa luar biasa, dimana lebih dari 7,5 juta nasabah telah memanfaatkan platform digital Pegadaian, dengan lebih dari 48 juta total transaksi berhasil diproses secara aman dan seamless.