Haraku Ramen Hadirkan Premium Raishi, Pelanggan Bisa Racik Menu Sesuai Selera

jpnn.com, BANDUNG - Haraku Ramen terus menghadirkan inovasi untuk memanjakan pencinta kuliner Jepang.

Setelah sebelumnya memperkenalkan Raishi Mura sebagai identitas baru untuk kategori menu rice bowl, Haraku Ramen kini menghadirkan Premium Raishi.

Menu terbaru ini menawarkan pengalaman bersantap yang lebih personal melalui kombinasi nasi, sup, dan topping yang bisa dipilih sesuai selera pelanggan.

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Mengusung tema 'Mix Sesukamu, Pasti Nikmat!', Premium Raishi memberikan keleluasaan bagi pelanggan untuk meracik hidangan favorit mereka sendiri.

Pelanggan dapat memilih satu dari empat jenis nasi, yakni nasi putih, nasi putih dengan nori, butter rice, atau nasi daun jeruk. Pilihan nasi tersebut kemudian dipadukan dengan Classic Tofu Soup atau Bara Tofu Soup.

Untuk melengkapi sajian, tersedia beragam topping seperti Chicken Karaage, Chicken Katsu, Spicy Karaage, hingga Chicken Teriyaki Grill.

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President Director ISMAYA Griup, Cendrayani mengatakan, selama ini Haraku dikenal melalui menu ramen halal yang punya cita rasa khas dan digemari banyak pelanggan. Namun, antusiasme terhadap kategori rice bowl juga terus menunjukkan perkembangan positif.

"Haraku selama ini dikenal melalui ramen. Namun kami juga melihat antusiasme pelanggan terhadap menu rice bowl yang terus berkembang. Melalui Premium Raishi, kami ingin menghadirkan kategori menu yang lebih kuat dengan pilihan yang lebih beragam yang memberikan kebebasan bagi pelanggan untuk menemukan kombinasi favorit mereka sendiri," kata Cendrayani saat ditemui di Haraku Ramen 23 Paskal Bandung.