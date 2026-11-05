Haramkan Produk Nike, Mufti Libya Pakai Istilah Simbol Kemusyrikan
jpnn.com, TRIPOLI - Mufti Libya Sadiq Al-Ghariani mengeluarkan fatwa yang melarang umat menggunakan produk-produk Nike karena dinilai mengandung unsur kemusyrikan.
Fatwa tersebut diterbitkan sebagai tanggapan atas pertanyaan seputar hukum menggunakan pakaian merek tersebut.
"Seperti yang diklaim pendiri merek tersebut, nama Nike diambil dari bahasa Yunani, dewi kemenangan, sementara logonya menyerupai sayap sang dewi. Oleh karena itu, membeli pakaian dengan simbol ini sama dengan menampilkan simbol kemusyrikan. Selain itu, perusahaan ini juga menjadi salah satu pendukung rezim Zionis, dan sudah diketahui bahwa seorang Muslim wajib memboikot perusahaan semacam itu," demikian isi teks fatwa yang diperoleh RIA Novosti, Rabu.
Fatwa-fatwa sang mufti bersifat imbauan dan tidak ada sanksi bagi mereka yang tidak mematuhinya.
Al-Ghariani, yang menjabat sejak 2012, kerap menuai kritik karena fatwa-fatwanya yang kontroversial dan menyita perhatian publik.
Secara khusus, ia pernah menyerukan larangan pernikahan antara perempuan Libya dan warga asing dan menuntut pengawasan ketat terhadap impor pakaian dalam perempuan.
Ia juga pernah menyatakan bahwa pengeboman bunuh diri diperbolehkan menurut hukum syariah. (ant/dil/jpnn)
Mufti Libya Sadiq Al-Ghariani mengeluarkan fatwa yang melarang umat menggunakan produk-produk Nike karena dinilai mengandung unsur kemusyrikan
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Minta MUI Segera Terbitkan Fatwa Haram Vape, Sahroni: Ini Hajat Hidup Umat
- Perlengkapan Olahraga Nike Kini Hadir di Plaza Senayan
- Polda Metro Ungkap Jaringan TPPO ke Libya, 105 CPMI Jadi Korban
- MUI Keluarkan Fatwa Haram soal Buang Sampah Sembarangan
- PT Unggul Kertas Indonesia Ekspor Perdana ke Libya dengan Manfaatkan Fasilitas KITE IKM
- HNW Minta Mesir dan Libya Buka Jalan Bagi Sukarelawan Kemanusiaan Global untuk Gaza