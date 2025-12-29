Harap Dibantu, Warga Meureudu Butuh Pertolongan Membersihkan Lumpur
jpnn.com - PIDIE JAYA - Warga Meureudu, Pidie Jaya, Aceh membutuhkan bantuan sukarelawan dan alat berat untuk membersihkan rumah mereka dari lumpur pascabencana banjir dan longsor.
Hal demikian seperti disampaikan Muddasir, seorang warga dari kecamatan Samalanga, Bireun, Aceh.
Muddasir pada Minggu (28/12) kemarin datang ke Kecamatan Meureudu untuk memberikan bentuan makanan bagi warga terdampak banjir.
Kepada Muddasir, warga Meureudu berharap pemerintah mengirim sukarelawan untuk membantu membersihkan lumpur.
"Mereka memerlukan sukarelawan untuk membersihkan rumah mereka dari lumpur," kata Muddasir.
Dalam video yang dibagikan ke redaksi, lumpur kawasan Meureudu memang tampak tebal dan mengeras di beberapa titik.
Ketinggian tanah hasil lumpur yang mengeras bervariasi. Beberapa titik mencapai sekitar 30 cm dan lainnya kurang lebih satu meter.
Muddasir menganggap warga bakal kesulitan membersihkan lumpur secara mandiri tanpa bantuan sukarelawan dan alat berat.
Warga Meureudu, Pidie Jaya, Aceh merasa kesulitan membersihkan lumpur secara mandiri tanpa bantuan sukarelawan.
