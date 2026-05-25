Harap MBG Tak Ambil Dana Pendidikan, Fraksi Golkar di MPR Bakal Bersurat ke Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Golkar di MPR RI Melchias Markus Mekeng berharap duit program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengambil dari postur dana pendidikan di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Hal demikian dikatakan Mekeng saat menjawab pertanyaan awak media di Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, Senin (25/5).

Menurutnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa perlu mencari sumber pendanaan lain agar dana MBG tak mengambil dari anggaran pendidikan di APBN.

"Jadi, kalau memang program MBG terus dilaksanakan, ya, kami berharap Menteri Keuangan cari sumber pendanaan yang lain, agar program MBG tetap berjalan," kata Mekeng, Senin.

Dia mengaku setuju dengan pelaksanaan program MBG, karena memiliki banyak manfaat bagi rakyat.

Namun, kata dia, pemaknaan pendidikan dalam APBN tak bisa diperluas, agar mengakomodasi program MBG masuk postur pembelajaran.

"Ya harus untuk pendidikan. Pendidikan itu pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Itu maknanya. Begitu, lo," ujar Mekeng.

Dia mengatakan alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan seperti diamanatkan konstitusi harus sesuai peruntukan.