menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Legislatif » Harap Pemotongan TKD Dievaluasi, Legislator Golkar: Ekomomi Daerah Sedang Berat

Harap Pemotongan TKD Dievaluasi, Legislator Golkar: Ekomomi Daerah Sedang Berat

Harap Pemotongan TKD Dievaluasi, Legislator Golkar: Ekomomi Daerah Sedang Berat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Legislator Ahmad Doli Kurnia soal sengketa pulau antara Aceh dan Sumut. (ANTARA/Yogi Rachman)

jpnn.com - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyebut sejak awal selalu meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengevaluasi kebijakan pemotongan Dana Transfre ke Daerah (TKD).

Sebab, kata Waketum Golkar itu, situasi ekomomi tidak memungkinkan bagi daerah mengalami pemotongan dana.

Hal demikian dikatakan Doli demi menjawab keinginan daerah agar TKD yang sebelumnya dipotong bisa dikembalikan membantu bencana.

Baca Juga:

"Mempertimbangkan ulangan soal pemotongan TKD itu, karena memang situasi ekonomi di daerah itu, kan, berat," kata Doli kepada awak media, Jumat (12/12).

Terlebih lagi, kata anggota Baleg DPR itu, beberapa daerah di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) kini terdampak bencana, sehingga kebijakan TKD perlu dievaluasi.

Menurutnya, kebijakan TKD membuat daerah terdampak bencana sulit merehabilitasi dan memperbaiki infrastruktur wilayah.

Baca Juga:

"Enggak ada bencana saja dengan pemotongan itu makin susah, apalagi dengan adanya bencana ini," kata dia.

Doli mengatakan pemerintah pusat, yakni Kemenkeu perlu memikirkan solusi daerah terdampak bencana yang kesulitan dana memulihkan wilayah.

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyebut daerah sebelum ada kebijakan pemotongan TKD sudah kesulitan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI