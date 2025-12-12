Harap Pemotongan TKD Dievaluasi, Legislator Golkar: Ekomomi Daerah Sedang Berat

jpnn.com - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyebut sejak awal selalu meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengevaluasi kebijakan pemotongan Dana Transfre ke Daerah (TKD).

Sebab, kata Waketum Golkar itu, situasi ekomomi tidak memungkinkan bagi daerah mengalami pemotongan dana.

Hal demikian dikatakan Doli demi menjawab keinginan daerah agar TKD yang sebelumnya dipotong bisa dikembalikan membantu bencana.

"Mempertimbangkan ulangan soal pemotongan TKD itu, karena memang situasi ekonomi di daerah itu, kan, berat," kata Doli kepada awak media, Jumat (12/12).

Terlebih lagi, kata anggota Baleg DPR itu, beberapa daerah di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) kini terdampak bencana, sehingga kebijakan TKD perlu dievaluasi.

Menurutnya, kebijakan TKD membuat daerah terdampak bencana sulit merehabilitasi dan memperbaiki infrastruktur wilayah.

"Enggak ada bencana saja dengan pemotongan itu makin susah, apalagi dengan adanya bencana ini," kata dia.

Doli mengatakan pemerintah pusat, yakni Kemenkeu perlu memikirkan solusi daerah terdampak bencana yang kesulitan dana memulihkan wilayah.