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Harapan Asosiasi Pada Regulasi Insentif Motor Listrik

Harapan Asosiasi Pada Regulasi Insentif Motor Listrik
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Presiden Prabowo saat meninjau fasilitas produksi motor listrik. Foto: biroperspresiden

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) kini tengah pasang telinga dan menanti kepastian soal insentif motor listrik.

Regulasi itu kabarnya bakal meluncur paling cepat pada September 2026 mendatang.

Rencana pemerintah menggulirkan kembali insentif motor listrik disambut hangat oleh para pelaku industri.

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Hanya saja, di balik antusiasme tersebut, ada secercah harap agar payung hukum yang disiapkan benar-benar matang.

"Kami menyambut positif rencana pemerintah ini. Namun, tentu saja kami masih menunggu regulasi resminya, terutama terkait mekanisme, kriteria penerima, hingga periode programnya," ujar PR & Event Executive AISMOLI, Riniwaty Sinaga, di Jakarta.

Bagi industri otomotif roda dua berbasis baterai, kepastian aturan adalah kunci.

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Riniwaty tidak menampik bahwa inkonsistensi kebijakan kerap membuat pasar menjadi ragu.

Ketika aturan mengambang, konsumen cenderung memilih wait and see, sementara pabrik kesulitan merancang strategi produksi jangka panjang.

Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) kini tengah pasang telinga dan menanti kepastian soal insentif motor listrik.

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