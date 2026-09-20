Harapan FSP RTMM-SPSI kepada Menkeu Suahasil

jpnn.com, JAKARTA - Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman–Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) menyampaikan harapan kepada Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Harapan tersebut berkaitan dengan kebijakan fiskal, keberlanjutan industri, dan perlindungan tenaga kerja.

FSP RTMM-SPSI juga mengapresiasi kebijakan Purbaya Yudhi Sadewa selama menjabat Menteri Keuangan. Federasi tersebut berharap kebijakan yang telah berjalan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan industri, termasuk penyerapan tenaga kerja.

“Kami mengapresiasi apa yang telah dilakukan Pak Purbaya selama menjalankan amanah sebagai Menteri Keuangan. Kami berharap kebijakan-kebijakan yang sudah berjalan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian dan keberlanjutan industri, termasuk penyerapan tenaga kerja,” tulis FSP RTMM-SPSI dalam pernyataannya.

Terkait pergantian Menteri Keuangan, FSP RTMM-SPSI berharap Suahasil Nazara dapat mempertahankan dan melanjutkan kebijakan fiskal yang memperhatikan penerimaan negara, keberlanjutan industri, dan perlindungan tenaga kerja. Federasi tersebut juga menyoroti dampak kebijakan fiskal terhadap sektor rokok, tembakau, makanan, dan minuman.

Menurut FSP RTMM-SPSI, sektor tersebut memiliki keterkaitan dengan penyerapan tenaga kerja dan rantai pasok di berbagai daerah. Karena itu, kebijakan fiskal yang berdampak terhadap sektor tersebut diharapkan mempertimbangkan keberlangsungan produksi dan lapangan pekerjaan.

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“Kami berharap Pak Suahasil dapat memastikan kebijakan fiskal ke depan yang tidak hanya berorientasi pada penerimaan negara, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan industri dan kepastian kerja,” tulis FSP RTMM-SPSI.

Federasi tersebut menyebut industri yang tetap tumbuh dan beroperasi secara berkelanjutan berkaitan dengan kepastian pekerjaan dan penghidupan pekerja.