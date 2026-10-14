Harapan Mawar de Jongh di Balik Lagu Oh Semoga

jpnn.com, JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi Mawar de Jongh kembali merilis karya musik terbaru.

Kali ini, dia memperkenalkan single baru yang berjudul Oh Semoga kepada para penggemar.

Sebelum lagu tersebut dirilis, penyanyi kelahiran 26 September 2001 itu sempat membagikan pesan untuk menyambut Oktober 2026.

Dia berharap bulan ini membawa kebahagiaan bagi banyak orang.

“Halo, ini Mawar! Gak kerasa ya udah masuk bulan Oktober saja,” tulis Mawar de Jongh dalam video yang diunggah melalui akun Instagram.

Dalam pesannya, pemain film People Pleaser itu juga menyampaikan harapan agar semua orang selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

“Semoga di bulan ini kita semua makin sehat, bahagia, dan selalu dilancarkan urusannya yaa,” lanjutnya.

Selain itu, Mawar de Jongh turut mengabarkan perilisan single terbarunya.