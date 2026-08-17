Harapan Purbaya di Momen HUT Ke-81 Kemerdekaan RI

jpnn.com - Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun dibayangi peristiwa duka di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Gempa diketahui mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu (15/8) dan masih terus terjadi hingga Senin (17/8) pagi tadi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan harapan agar momentum HUT ke-81 RI ini menjadi titik awal kebangkitan Indonesia menuju kondisi lebih baik, termasuk dorongan target pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi.

"Hari ini kami harapkan menjadi awal dari kebangkitan Indonesia yang lebih baik ke depan. Tahun depan, kami harapkan pertumbuhan ekonomi 6 persen, mudah-mudahan bisa lebih dari itu," ujar Purbaya dalam keterangan tertulis.

Di tengah optimisme tersebut, Pemerintah tetap mengedepankan kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat dan potensi bencana alam yang dapat memengaruhi momentum pertumbuhan ekonomi di daerah.

Pemerintah pun senantiasa menyediakan dana siap pakai (on call) sekitar Rp5 triliun untuk merespons kebutuhan penanggulangan bencana di seluruh wilayah Indonesia.

"Dana bencana itu selalu siaga di angka Rp 5 triliun. Tapi kalau kurang, kami tambah lagi, tergantung kebutuhan yang diajukan BNPB," tuturnya.

Alokasi anggaran tersebut nantinya akan ditambah sesuai kebutuhan riil di lapangan berdasarkan pengajuan resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).