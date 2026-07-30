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Harapan Suzuki Terhadap New XL7, Pangsa Pasar dan Target di GIIAS 2026

Harapan Suzuki Terhadap New XL7, Pangsa Pasar dan Target di GIIAS 2026
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Target penjualan Suzuki XL7 facelift di GIIAS 2026. Foto: ridho

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Suzuki menaruh harapan besar pada New XL7 untuk memperkuat posisinya di segmen Low Sport Utility Vehicle (LSUV) tiga baris.

Penyegaran yang dibawa model tersebut diyakini mampu mendongkrak pangsa pasar XL7 hingga menyentuh 20 persen di kelasnya.

Kepala Departemen 4W PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) Julius Purwanto mengatakan target tersebut masih realistis.

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Meskipun pencapaiannya tetap bergantung pada kondisi pasar dan respons konsumen terhadap New XL7 yang baru meluncur di GIIAS 2026.

"Kami mencadangkan target market share XL7 berada di angka 20 persen di segmen LSUV tiga baris," ujar Julius di ICE BSD, Tangerang, Rabu (29/7).

Optimisme itu didorong oleh penyegaran desain dan fitur yang dibawa New XL7, sekaligus melihat masih besarnya potensi pasar SUV tujuh penumpang di Indonesia.

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Suzuki berharap pembaruan tersebut membuat XL7 tetap kompetitif di tengah persaingan yang semakin ketat.

Tak hanya membidik kenaikan pangsa pasar, Suzuki juga memasang target penjualan 2.200 unit selama GIIAS 2026 untuk seluruh lini produknya.

Suzuki menaruh harapan besar pada New XL7 untuk memperkuat posisinya di segmen Low Sport Utility Vehicle (LSUV) tiga baris.

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