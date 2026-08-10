Harapkan Kado 5 Abad Jakarta, Pramono Apresiasi Sinergi Bank Jakarta-Persija

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap Persija Jakarta mampu mempersembahkan gelar juara sebagai kado bagi Ibu Kota yang akan memasuki usia lima abad pada 2027.

Harapan itu disampaikan Pramono saat menghadiri acara Bank Jakarta x Persija Collaboration Kick Off dan Launching New Website Bank Jakarta di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu (9/8).

Pramono mengatakan Pemprov DKI Jakarta membuka ruang seluas-luasnya bagi berbagai kegiatan olahraga di Ibu Kota.

Menurut dia, olahraga, termasuk sepak bola, dapat menjadi salah satu kekuatan Jakarta dalam mengembangkan sport tourism.

“Saya juga berharap bahwa Jakarta sekarang ini kita buka ruang selebar-lebarnya menjadi tempat destinasi untuk sport tourism,” ucap Pramono.

Dia menilai penyelenggaraan pertandingan olahraga tidak hanya berkaitan dengan kompetisi, tetapi juga dapat mendatangkan masyarakat dari berbagai daerah dan menghidupkan aktivitas di Jakarta.

Untuk itu, Pemprov DKI terus menyiapkan berbagai fasilitas dan kemudahan agar Jakarta semakin nyaman menjadi lokasi pertandingan olahraga, konser, maupun kegiatan berskala besar lainnya.

Beberapa venue seperti Jakarta International Stadium (JIS) dan Gelora Bung Karno (GBK) juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan tersebut.