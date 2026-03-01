Harbiansyah Minta DPRD Kaltim Konsisten Kawal Hak Angket

Ilustrasi foto Gubernur Kaltim dan mobil dinas baru senilai Rp8,49 miliar. ANTARA/HO- Diskominfo

jpnn.com - Tokoh masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) Harbiansyah Hanafiah meminta para anggota DPRD setempat yang telah menyetujui aspirasi masyarakat agar berkomitmen mengawal usulan hak angket terhadap kebijakan pemerintah Provinsi Kaltim di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas'ud.

Dia menegaskan agar usulan tersebut diperjuangkan secara konsisten hingga pelaksanaan sidang pleno di legislatif.

Menurut Harbiansyah, usulan hak angket itu didasari atas evaluasi kinerja Gubernur Kaltim Rudy Ma'ud yang murni merupakan aspirasi rakyat dari realitas di lapangan.

Oleh karena itu, tuntutan hak angket tersebut tidak boleh sekadar didengar, melainkan harus direalisasikan secara konkret.

"Para wakil rakyat sudah sepatutnya melaksanakan kehendak rakyat. Jangan sampai masalah ini menjadi catatan demokrasi yang buruk, yang pada akhirnya dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat pada Pemilu 2029 mendatang," kata inisiator Masyarakat Peduli Kalimantan Timur (MPKT) itu, Minggu (17/5/2026).

Pernyataan keras mantan tokoh olahraga Kaltim ini dipicu oleh berhembusnya isu mengenai adanya partai politik yang mencoba melakukan evaluasi ulang atau menarik dukungan terhadap hak angket.

Menurutnya, tindakan mempermainkan aspirasi rakyat demi kepentingan politik praktis sangatlah tidak etis.

Sebelumnya, MPKT yang dipimpin Harbiansyah bersama sejumlah akademisi, pengusaha, mantan birokrat, dan tokoh olahraga daerah, telah menyampaikan bahwa gerakan ini dipicu oleh meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap kinerja serta kebijakan Gubernur Kaltim saat ini.

