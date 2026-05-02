Hardiknas 2026, Gubernur Iqbal Tambahkan Insentif Bagi 1.759 Guru PPPK Paruh Waktu

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal (kiri) menyerahkan penghargaan kepada sejumlah guru pada peringatan Hari Pendidikan Nasional di Mataram, Sabtu (2/5/2026). ANTARA/Pemprov NTB.

jpnn.com - MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan menambah penghasilan tambahan bagi 1.759 guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyiapkan anggaran untuk penghasilan tambahan minimal sebesar Rp 500 ribu bagi 1.759 PPPK paruh waktu pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026.

Dia mengatakan kebijakan bagi guru PPPK paruh waktu ini dilakukan sebesar harapan daerah dalam memajukan dunia pendidikan.

"Khusus untuk guru PPPK-PW yang penghasilannya tergantung jam mengajar, kami berupaya di tengah keterbatasan fiskal untuk memberikan kesejahteraan yang lebih baik," kata Iqbal pada upacara peringatan Hardiknas di lapangan Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB di Mataram, Sabtu (2/5).

Pemberian insentif tambahan ini mulai dilaksanakan pada September.
"Ini sebagai bentuk apresiasi dan perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB kepada guru berstatus PPPK-PW," ungkapnya.

Lalu Iqbal menegaskan bahwa Dinas Dikpora NTB sebagai pengampu utama pendidikan, fokus kepada pembangunan manusia bukan sekadar fisik agar kualitas pendidikan meningkat.

"Kualitas pendidikan, artinya dinas, kepala sekolah dan guru mulai memikirkan agar seluruh anak memiliki akses pendidikan. Memastikan tidak ada anak putus sekolah, memastikan kualitas bahan ajar dan kualitas guru," ujarnya.

Dalam upacara peringatan Hardiknas ini, gubernur NTB juga menyampaikan amanat nasional pendidikan dasar dan menengah dalam lima kebijakan strategis nasional, yakni revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi, pemenuhan kualifikasi dan kompetensi guru sebagai teladan dan kesejahteraan dalam bentuk beasiswa kuliah bagi guru.

