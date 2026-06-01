Harga Avtur Turun 10 %, Berlaku Mulai 1 Juni

jpnn.com - JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga menurunkan harga bahan bakar Avtur hingga 10 persen.

Penurunan harga Avtur itu mulai berlaku 1 Juni 2026.

Kebijakan ini ditempuh dalam rangka mendukung konektivitas angkutan udara nasional.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan penurunan Avtur di seluruh bandara Indonesia itu seiring dengan dinamika harga energi global yang terjadi beberapa waktu terakhir.

"Dalam rangka mendukung konektivitas udara nasional, menjaga daya saing industri penerbangan, serta memastikan keberlanjutan penyediaan energi sektor transportasi udara, Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian harga Avtur domestik yang berlaku efektif mulai 1 Juni 2026," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (31/5).

Roberth menjelaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya Pertamina Patra Niaga dalam menjaga keseimbangan antara aspek komersial, keberlanjutan pasokan, dan keandalan layanan kepada seluruh pengguna jasa aviasi.

"Penyesuaian harga ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap aktivitas penerbangan domestik, mendukung pengembangan pariwisata nasional, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya.

Menurut dia, secara rata-rata nasional, harga Avtur pada Juni 2026 turun hingga 10 persen dibandingkan periode Mei 2026.