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Harga Ayam Makin Mahal di Pasar Sederhana Bandung, Bapanas Sebut Masih Wajar

Harga Ayam Makin Mahal di Pasar Sederhana Bandung, Bapanas Sebut Masih Wajar
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Peninjauan harga daging ayam oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Kementerian Pertanian, Bulog, Satgas Pangan Polda Jabar, Polrestabes Bandung, dan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bandung di Pasar Sederhana, Jumat (13/11/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Harga daging ayam ras di Pasar Sederhana, Kota Bandung, mengalami kenaikan Rp5.000 per kilogram dalam lima hari terakhir.

Meski demikian, pemerintah menilai kenaikan harga tersebut masih dalam batas wajar karena harga jual ayam saat ini belum melampaui harga acuan pemerintah.

Berdasarkan hasil pemantauan Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Kementerian Pertanian, Bulog, Satgas Pangan Polda Jabar, Polrestabes Bandung, dan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bandung, harga daging ayam di pasar tersebut berada di kisaran Rp37 ribu hingga Rp39 ribu per kilogram.

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Deputy Ketersediaan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan, meski mengalami kenaikan, harga ayam ras masih berada di bawah harga acuan pemerintah sebesar Rp40 ribu per kilogram.

"Iya, tapi walaupun naik, dia masih jauh di bawah harga acuan yang kami tetapkan. Harga acuan yang kami tetapkan kan Rp40 ribu, dia baru Rp38 ribu, ada sebelahnya Rp37 ribu. Jadi variatif. Memang kalau di bawah terus, kasihan peternaknya," kata Astawa saat ditemui seusai peninjauan di Pasar Sederhana, Kota Bandung, Jumat (13/11/2026).

Selain memantau daging ayam, Astawa juga melihat perkembangan harga sejumlah komoditas pangan lainnya, terutama cabai rawit merah dan bawang yang sempat mengalami kenaikan akibat faktor cuaca dan serangan hama.

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Untuk cabai rawit merah, harganya kini mulai melandai dan relatif stabil di kisaran Rp 50.000 hingga Rp 60.000 per kilogram.

Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan harga sebelumnya yang sempat menyentuh Rp 100.000 per kilogram.

Harga daging ayam di Pasar Sederhana Bandung naik Rp5.000 dalam lima hari terakhir. Bapanas menyebut kenaikan masih dalam batas wajar.

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