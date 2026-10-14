Harga Bahan Baku Melonjak hingga 42%, Pemerintah Pangkas Bea Masuk Plastik Jadi 0 Persen

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengawal ketat implementasi insentif Bea Masuk 0% untuk bahan baku plastik menyusul meroketnya harga komoditas Polypropylene hingga 42,79% di pasar internasional.

Langkah tersebut diambil untuk melindungi industri manufaktur domestik dari lonjakan harga global.

Kebijakan yang membebaskan tarif Bea Masuk Most Favoured Nation (MFN) selama enam bulan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.

Aturan ini resmi diundangkan pada 2 Oktober 2026 guna menjaga keberlangsungan industri dalam negeri di tengah tren kenaikan harga bahan baku dunia.

"Urgensi utamanya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dengan memperhatikan kondisi pasokan dalam negeri dan perkembangan harga di pasar internasional," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu (14/10).

Berdasarkan data harga internasional per 13 Oktober 2026, harga komoditas Polypropylene meningkat sekitar 42,79%, sedangkan Polyethylene naik 27,87% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Secara spesifik, fasilitas 0% ini menyasar empat pos tarif komoditas Polyethylene (PE) dan dua pos tarif Polypropylene (PP).

Meski ditujukan untuk efisiensi biaya produksi, Kemenko Perekonomian mendapatkan informasi awal dari pelaku usaha bahwa produk yang mendapatkan insentif saat ini mayoritas berbentuk cair.