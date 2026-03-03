Harga BBM Naik, Ini 5 Pilihan Mobil Hybrid Buat Mudik Lebaran
jpnn.com, JAKARTA - Mudik Lebaran identik dengan perjalanan panjang, kabin penuh penumpang, dan tentu saja biaya bahan bakar yang membengkak.
Di tengah harga BBM yang fluktuatif saat ini, mobil hybrid bisa menjadi solusi rasional.
Irit, emisi lebih rendah, tetapi tetap bertenaga saat harus menyalip di tol Trans Jawa atau menaklukkan tanjakan.
Berikut beberapa pilihan mobil hybrid 7 penumpang yang layak dipertimbangkan untuk mudik tahun ini:
1. Wuling Darion PHEV
MPV plug-in hybrid 7-seater pertama yang diproduksi lokal ini memadukan mesin 1.5 liter dengan motor listrik dan baterai 20,5 kWh.
Dalam mode listrik murni, jaraknya diklaim hingga 125 km (CLTC), sementara total kombinasi bisa menyentuh lebih dari 1.000 km.
Artinya, perjalanan Jakarta–Surabaya nyaris tanpa sering mampir SPBU. Harga di kisaran Rp 490 jutaan.
