menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Harga BBM Naik, Ini 5 Pilihan Mobil Hybrid Buat Mudik Lebaran

Harga BBM Naik, Ini 5 Pilihan Mobil Hybrid Buat Mudik Lebaran

Harga BBM Naik, Ini 5 Pilihan Mobil Hybrid Buat Mudik Lebaran
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wuling Darion PHEV. Foto: wuling

jpnn.com, JAKARTA - Mudik Lebaran identik dengan perjalanan panjang, kabin penuh penumpang, dan tentu saja biaya bahan bakar yang membengkak.

Di tengah harga BBM yang fluktuatif saat ini, mobil hybrid bisa menjadi solusi rasional.

Irit, emisi lebih rendah, tetapi tetap bertenaga saat harus menyalip di tol Trans Jawa atau menaklukkan tanjakan.

Baca Juga:

Berikut beberapa pilihan mobil hybrid 7 penumpang yang layak dipertimbangkan untuk mudik tahun ini:

1. Wuling Darion PHEV

MPV plug-in hybrid 7-seater pertama yang diproduksi lokal ini memadukan mesin 1.5 liter dengan motor listrik dan baterai 20,5 kWh.

Baca Juga:

Dalam mode listrik murni, jaraknya diklaim hingga 125 km (CLTC), sementara total kombinasi bisa menyentuh lebih dari 1.000 km.

Artinya, perjalanan Jakarta–Surabaya nyaris tanpa sering mampir SPBU. Harga di kisaran Rp 490 jutaan.

Di tengah harga BBM yang fluktuatif saat ini, mobil hybrid bisa menjadi solusi rasional untuk dibawa mudik lebaran

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI