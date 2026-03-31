Harga BBM Naik per 1 April 2026? Dasco Berani Memberikan Kepastian

jpnn.com - JAKARTA - Menyeruak kabar pemerintah akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi per 1 April 2026 sebagai dampak melambungnya harga minyak dunia.

Menanggapi kabar tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pemerintah belum berencana menaikkan harga BBM, baik subsidi atau nonsubsidi pada Rabu (1/4) besok.

"Belum adanya rencana penyesuaian harga BBM subsidi maupun nonsubsidi, yang artinya mulai besok itu masih tetap berlaku harga yang sama," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu berharap publik tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan atau panic buying setelah beredar informasi keliru terkait kenaikan harga BBM pada 1 April.

Sebab, kata Dasco, pemerintah sudah memberikan penjelasan harga BBM, baik subsidi atau nonsubsidi tidak naik pada 1 April.

"Masyarakat tidak perlu panik, masyarakat tidak perlu melakukan antrean dan terlebih lagi melakukan penimbunan terhadap BBM," ujarnya.

Dasco mengatakan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk menjaga harga kebutuhan rakyat menyikapi kabar kebaikan harga BBM.

"Komunikasi dengan pihak pemerintah, komitmen dari Presiden Prabowo akan terus memonitor dan tetap menjaga kebutuhan masyarakat akan BBM tersebut," lanjut dia.