Harga BBM Naik per 18 April untuk 3 Jenis Ini

jpnn.com - JAKARTA – Harga BBM naik mulai hari ini Sabtu 18 April 2026, khusus untuk jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Ketiganya merupakan produk BBM nonsubsidi.

Mengutip laman resmi Pertamina di Jakarta, Sabtu, berikut daftar harga baru Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

1. Harga Pertamax Turbo untuk wilayah DKI Jakarta per 18 April ini naik menjadi Rp19.400 per liter dari harga per 1 April 2026 sebesar Rp13.100 per liter.

2. Harga Dextlite, ditetapkan sebesar Rp23.600 per liter, naik dari 1 April 2026 yang sebesar Rp14.200 per liter.

3. Harga Pertamina Dex ditetapkan menjadi Rp23.900 per liter dari sebelumnya Rp14.500 per liter.

Harga BBM tersebut juga tercatat mengalami penyesuaian di sejumlah provinsi lainnya.

Sedangkan, harga BBM Pertamax (RON 92) masih dipertahankan di Rp12.300 per liter dan Pertamax Green Rp12.900 per liter.